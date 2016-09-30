Специалист по Google Adwords для SaaS. Разовый проект.

Контекстная рекламаЗакрыт6 заявок161 просмотр
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Всем привет!   

Ищем сильного специалиста по Google Adwords для развития рекламной кампании.   

Продукт: SaaS-сервис, который позволяет сайтам увеличивать конверсию и продаже.   

Задача: развить рекламную кампанию, выйти на показатели в 50-70 лидов в день, в пределах установленного CPL.   

Дополнительно помогут – дизайнер + помощник (для рутинных вопросов)   

Мотивация составная – фикс + KPI   

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7 лет назад
igarok92
Игорь 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
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