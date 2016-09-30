Специалист по контексту.

Контекстная рекламаЗакрыт22 заявки243 просмотра
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Ищем специалиста на контекст.

Задача: по 3-4м проектам создать кампании.

1 этап – подобрать ключевые слова и написать объявления, по навралениям.

2 этап – загрузить объявления  в агентский аккаунт.

Текущие проекты: вебинары, дизайн интерьеров, сантехника и т.д.

Если заинтересованы в сотрудничестве, напишите. Руководитель рассмотрит ваши заявки.

Будет небольшое тестовое задание, если все ок, начнем работу. 

Стоимость предлагать за 1 проект.

Кейсы с результатами приветствуются.

7 лет назад
indflo
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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