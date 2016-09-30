Настроить Google Adwords на рынок США

Контекстная рекламаЗакрыт8 заявок185 просмотров
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Требуется очень качественно и внимательно настроить Google Adwords по тематике продажа жилой недвижимости в США. Регион - Калифорния, США

Минимальный бюджет на старте с дальнейшим увеличением до реально значимых цифр.

Необходимо: 

1. Составление семантического ядра на английском языке

2. Отбор наиболее релевантных ключевых слов для РК с учетом конкуренции (СЧ и НЧ)

3. Подбор минус-слов

4. Составление объявлений на английском (1 ключевое слово = 1 объявление)

5. Настройка параметров РК в Google Adwords

6. Настройка и корректировка ставок

Только для специалистов с опытом создания РК именно в Adwords и именно для зарубежной аудитории.

В отклике указывайте: 

1) Стоимость

2) Опыт создания РК в Adwords для западного рынка

7 лет назад
opelipets15
Оксана 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва
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