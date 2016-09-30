Настроить Google Adwords на рынок США

Ищем специалиста на контекст. Задача: по 3-4м проектам создать кампании. 1 этап – подобрать ключевые слова и написать объявления, по навралениям. 2 этап – загрузить объявления в агентский аккаунт. Текущие проекты: вебинары, дизайн интерьеров, сантехника и т.д. Если заинтересованы в ...
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Требуется очень качественно и внимательно настроить Google Adwords по тематике продажа жилой недвижимости в США. Регион - Калифорния, США
Минимальный бюджет на старте с дальнейшим увеличением до реально значимых цифр.
Необходимо:
1. Составление семантического ядра на английском языке
2. Отбор наиболее релевантных ключевых слов для РК с учетом конкуренции (СЧ и НЧ)
3. Подбор минус-слов
4. Составление объявлений на английском (1 ключевое слово = 1 объявление)
5. Настройка параметров РК в Google Adwords
6. Настройка и корректировка ставок
Только для специалистов с опытом создания РК именно в Adwords и именно для зарубежной аудитории.
В отклике указывайте:
1) Стоимость
2) Опыт создания РК в Adwords для западного рынка
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