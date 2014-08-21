СЯ + Компания в Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок181 просмотр

Подобрать Ядро для сайта (социальная сеть), настроить рекламную компанию в Яндекс Директе, составить объявления.

Сайт seorch.pro

11 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать рекламную кампанию

    Здравствуйте. Необходимо создать рекламную компанию в Яндекс Директ на 800 объявлений для интернет магазина строительных материалов. Один товар - одно объявление - один ключ. Настройка компании не нужна. На выходе от вас требуется .xls ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аудит рк в яндексе

    $100

    Нужно сделать аудит рекламной кампании в яндекс директ. Напишите сколько вы хотите за работу и что можете гарантировать после аудит.

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Директ для секс-шопа

    $80

    Собственно необходимо настройка рекламной кампании в Я.Директе для вот этого каталога продукции - bukety-vip.ru/vzroslye-igrushki (9 категорий, ~133 товара). Бюджет до 3000 рублей. В приоритетах найти человека на постоянной основе.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать копии кампаний в Директ и Adwords

    Задача – сделать копии кампаний Директа и Adwords, доступы к аккаунтам дам. Например, есть кампания для России, нужно сделать копию для СНГ, либо есть кампания для поиска, нужно сделать для тематики. Кампании для копирования во ...

    Google Ads
    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка блоков адсенс для повышения ctr

    $50

    Добрый день. Необходимо настроить блоки рекламы google adsense на моем сайте таким образом, чтобы конверсия составляла более 2,5%. Нужен человек с опытом работы с adsense, который уже достигал таких результатов. Сайт посвящен бодибилдингу и фитнесу. ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение интернет магазина серебра (англ)

    У кого есть опыт по англоязычному сегменту,пишем. Необходимо продвижение интернет магазина серебра на английском языке в гугле (контекстная реклама). Обязателен опыт и отзывы клиентов. Цена, сроки

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Директ для лендинга

    Требуется кейс настройки директа для лендинга. С конверсией. Пример http://goo.gl/wnL4Zb Если не обладаете талантом копирайтера - пришлите скрины, цены, эффективность, напишем сами. Спасибо. ЗЫ. Наши клиенты часто запрашивают настройку директа. ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад