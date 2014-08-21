Здравствуйте. Необходимо создать рекламную компанию в Яндекс Директ на 800 объявлений для интернет магазина строительных материалов. Один товар - одно объявление - один ключ. Настройка компании не нужна. На выходе от вас требуется .xls ...
СЯ + Компания в Яндекс Директ
Подобрать Ядро для сайта (социальная сеть), настроить рекламную компанию в Яндекс Директе, составить объявления.
Сайт seorch.pro
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