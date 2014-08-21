Создать рекламную кампанию

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок179 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо создать рекламную компанию в Яндекс Директ на 800 объявлений для интернет магазина строительных материалов. Один товар - одно объявление - один ключ. Настройка компании не нужна. На выходе от вас требуется .xls файл в формате Яндекс Директ для импорта в мой аккаунт.

От вас скроки и стоимость.

11 лет назад
Vettalki
Виталий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Konstantin_Kos
Константин 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$90
3 дня
Взялся выполнить создание крупной рекламной компании в Яндекс Директ. Срок был 3 дня. На 3 день написал, что заказ будет выполнен завтра - послезавтра. Я согласился подождать, так как первые дни работы приходились на выходные. В итоге настало послезавтра, то есть 5 день с начала работы. На впорос ну что там с заказом исполнитель ответил, что доделывает последние детали. После этого исполнитель вообще начал игнорировать мои вопросы(не отвечал на сообщения, хотя прочел их), а на следующий день вообще не заходил на биржу!
Да. Действительно данная ситуация имело место. Причина банальна: я попал в больницу по скорой и средств сообщить не было. Но всеравно заказчик не виноват. Еще пару дней про буду в больнице. Перед заказчиком виноват, писать ответный негатив нет смысла. Еще раз извините.

Заявки фрилансеров

Konstantin_Kos
Константин 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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