Нужно сделать аудит рекламной кампании в яндекс директ. Напишите сколько вы хотите за работу и что можете гарантировать после аудит.
Создать рекламную кампанию
Здравствуйте.
Необходимо создать рекламную компанию в Яндекс Директ на 800 объявлений для интернет магазина строительных материалов. Один товар - одно объявление - один ключ. Настройка компании не нужна. На выходе от вас требуется .xls файл в формате Яндекс Директ для импорта в мой аккаунт.
От вас скроки и стоимость.
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