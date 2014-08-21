Создать рекламную кампанию

Здравствуйте.

Необходимо создать рекламную компанию в Яндекс Директ на 800 объявлений для интернет магазина строительных материалов. Один товар - одно объявление - один ключ. Настройка компании не нужна. На выходе от вас требуется .xls файл в формате Яндекс Директ для импорта в мой аккаунт.

От вас скроки и стоимость.