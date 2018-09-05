Таргетолог Вконтакте Facebook (Instagram)

В онлайн-школе открыта вакансия на должность специалиста (подрядчика) по настройке таргетированной рекламы.

Площадки: ВКонтакте, Facebook (Instagram).

НЕ ВАЖНО, являешься ты специалистом по обеим площадкам или в какой-то конкретной – заполняй анкету, мы рассмотрим твою кандидатуру.

Анкета для заполнения: https://goo.gl/forms/gNoUoSEzvBLNehMx2

Наш продукт: образовательные услуги в сфере бизнеса.

Наша ЦА: собственники микро, малого и среднего бизнеса.

Наши сильные стороны:

- Маркетинг

- Репутация и имя спикеров

- Системность

- Команда

Причины работать с нами:

Имеем твёрдый продукт (учим тому, как делаем сами, а в нашей команде более 60 человек и мы являемся лидерами рынка в РФ по одному из направлений; имеем реальный опыт в выступлениях и обучении предпринимателей)

Имеем реальные кейсы и имя

Работаем в команде (в данный момент над проектом работает более 10 человек)

С первого дня будет возможность вырасти в директора по маркетингу (анализировать каналы рекламы, контролировать таргетологов и аналитиков, распоряжаться большим бюджетом)

Готовы инвестировать в рекламный бюджет от 500 000 рублей

Чем нужно будет заниматься:

Настраивать рекламные объявления

Тестировать различные ЦА, офферы, креативы

Для начала работать с бюджетом от 100 000 рублей

Что нужно, чтобы с нами работать: