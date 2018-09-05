Таргетолог Вконтакте Facebook (Instagram)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок416 просмотров

В онлайн-школе открыта вакансия на должность специалиста (подрядчика) по настройке таргетированной рекламы.

Площадки: ВКонтакте, Facebook (Instagram).

НЕ ВАЖНО, являешься ты специалистом по обеим площадкам или в какой-то конкретной – заполняй анкету, мы рассмотрим твою кандидатуру.

Анкета для заполнения: https://goo.gl/forms/gNoUoSEzvBLNehMx2

Наш продукт: образовательные услуги в сфере бизнеса.

Наша ЦА: собственники микро, малого и среднего бизнеса.

Наши сильные стороны:

- Маркетинг

- Репутация и имя спикеров

- Системность

- Команда

Причины работать с нами:

  • Имеем твёрдый продукт (учим тому, как делаем сами, а в нашей команде более 60 человек и мы являемся лидерами рынка в РФ по одному из направлений; имеем реальный опыт в выступлениях и обучении предпринимателей)
  • Имеем реальные кейсы и имя
  • Работаем в команде (в данный момент над проектом работает более 10 человек)
  • С первого дня будет возможность вырасти в директора по маркетингу (анализировать каналы рекламы, контролировать таргетологов и аналитиков, распоряжаться большим бюджетом)
  • Готовы инвестировать в рекламный бюджет от 500 000 рублей
Чем нужно будет заниматься:

  • Настраивать рекламные объявления
  • Тестировать различные ЦА, офферы, креативы
  • Для начала работать с бюджетом от 100 000 рублей
Что нужно, чтобы с нами работать:

  • Иметь реальный опыт в настройке рекламы
  • Иметь кейсы (особое внимание будет отдаваться кандидатам, кто сможет в ключевых показателях расписать в анкете от чего шли и к чему пришли)
  • Качественно заполнить анкету ниже
  • Дождаться предварительного решения и пройти собеседование
Анкета для заполнения: https://goo.gl/forms/gNoUoSEzvBLNehMx2
7 лет назад
creednike
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров