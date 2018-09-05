Необходимо создать и настроить контекстную рекламу в Яндекс.Директ.
Таргетолог Вконтакте Facebook (Instagram)
В онлайн-школе открыта вакансия на должность специалиста (подрядчика) по настройке таргетированной рекламы.
Площадки: ВКонтакте, Facebook (Instagram).
НЕ ВАЖНО, являешься ты специалистом по обеим площадкам или в какой-то конкретной – заполняй анкету, мы рассмотрим твою кандидатуру.
Анкета для заполнения: https://goo.gl/forms/gNoUoSEzvBLNehMx2
Наш продукт: образовательные услуги в сфере бизнеса.
Наша ЦА: собственники микро, малого и среднего бизнеса.
Наши сильные стороны:
- Маркетинг
- Репутация и имя спикеров
- Системность
- Команда
Причины работать с нами:
- Имеем твёрдый продукт (учим тому, как делаем сами, а в нашей команде более 60 человек и мы являемся лидерами рынка в РФ по одному из направлений; имеем реальный опыт в выступлениях и обучении предпринимателей)
- Имеем реальные кейсы и имя
- Работаем в команде (в данный момент над проектом работает более 10 человек)
- С первого дня будет возможность вырасти в директора по маркетингу (анализировать каналы рекламы, контролировать таргетологов и аналитиков, распоряжаться большим бюджетом)
- Готовы инвестировать в рекламный бюджет от 500 000 рублей
- Настраивать рекламные объявления
- Тестировать различные ЦА, офферы, креативы
- Для начала работать с бюджетом от 100 000 рублей
- Иметь реальный опыт в настройке рекламы
- Иметь кейсы (особое внимание будет отдаваться кандидатам, кто сможет в ключевых показателях расписать в анкете от чего шли и к чему пришли)
- Качественно заполнить анкету ниже
- Дождаться предварительного решения и пройти собеседование
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