Создание рекламной кампании в Яндекс.Директ

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Закрыт21 заявка318 просмотров

Необходимо создать рекламную кампанию в Яндекс.Директе на моём аккаунте. 

Рекламировать нужно вот этот сайт: https://otzvip.ru/about?utm_source=YandexDirect&utm_campaign={campaign_id}&utm_content={ad_id}&utm_term={keyword} 

Объявлений должно быть не меньше 100. Обязательное разделение на поиск и РСЯ. 

Завершением работы будет считаться успешное прохождение модерации. 

Логин и пароль от аккаунта исполнителю предоставлю. 

Пишите свои цены и сроки. 

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет! 

Строго без предоплаты. 

Оплата: Яндекс.Деньги. 

7 лет назад
hd321kbps
34 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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