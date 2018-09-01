Создание рекламной кампании в Яндекс.Директ

Необходимо создать рекламную кампанию в Яндекс.Директе на моём аккаунте.

Рекламировать нужно вот этот сайт: https://otzvip.ru/about?utm_source=YandexDirect&utm_campaign={campaign_id}&utm_content={ad_id}&utm_term={keyword}

Объявлений должно быть не меньше 100. Обязательное разделение на поиск и РСЯ.

Завершением работы будет считаться успешное прохождение модерации.

Логин и пароль от аккаунта исполнителю предоставлю.

Пишите свои цены и сроки.

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!

Строго без предоплаты.

Оплата: Яндекс.Деньги.