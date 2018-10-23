Перенос рекламных кампаний из Эдвордса с Майтаргет

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен5 заявок264 просмотра

Доброго дня! 

Есть настроенные кампании в Гугл Эдвордс

Задача: 

Грамотно выгрузить их в Поиск Май таргет с дублированием всех объявлений, ключевиков, минус слов, быстрых ссылок и т.д.

Также настроить ютм метки, чтобы было понятно по какому запросу был переход

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Предпочтение тем, кто сможет выполнить задачу в ближайшее время и за скромный бюджет.

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ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.

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Задача считается полностью выполненной когда рекламные кампании корректно настроены и прошли модерацию

7 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

elena-master-web
Елена 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Спасибо
Изначально задание было поставлено не верно. Но в процессе общения достигли понимания и нашли решение. Оплата была произведена вовремя.

Заявки фрилансеров

elena-master-web
Елена 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад