Требуется создать рекламную кампанию в Яндекс. Тематика: похудение онлайн Цель: получение целевых заявок
Перенос рекламных кампаний из Эдвордса с Майтаргет
Доброго дня!
Есть настроенные кампании в Гугл Эдвордс
Задача:
Грамотно выгрузить их в Поиск Май таргет с дублированием всех объявлений, ключевиков, минус слов, быстрых ссылок и т.д.
Также настроить ютм метки, чтобы было понятно по какому запросу был переход
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Предпочтение тем, кто сможет выполнить задачу в ближайшее время и за скромный бюджет.
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ВНИМАНИЕ!
Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.
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Задача считается полностью выполненной когда рекламные кампании корректно настроены и прошли модерацию
Выбранный исполнитель
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