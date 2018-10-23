Перенос рекламных кампаний из Эдвордса с Майтаргет

Доброго дня!

Есть настроенные кампании в Гугл Эдвордс

Задача:

Грамотно выгрузить их в Поиск Май таргет с дублированием всех объявлений, ключевиков, минус слов, быстрых ссылок и т.д.

Также настроить ютм метки, чтобы было понятно по какому запросу был переход

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Предпочтение тем, кто сможет выполнить задачу в ближайшее время и за скромный бюджет.

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ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.

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Задача считается полностью выполненной когда рекламные кампании корректно настроены и прошли модерацию