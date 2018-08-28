Доброго дня! Есть настроенные кампании в Гугл Эдвордс Задача: Грамотно выгрузить их в Поиск Май таргет с дублированием всех объявлений, ключевиков, минус слов, быстрых ссылок и т.д. ...
Снизить стоимость продажи в Яндекс Маркет
Настроен Яндекс Маркет, нужно снизить стоимость обращения по рекламе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Настроить рекламную кампанию в Google AdWords с максимальной результативностьюКонтекстная реклама25 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня! Создать баннерную рекламу на поиск в Яндекс Директе по уже существующим рекламным кампаниям, т.е. ключевики и минус слова собраны - задача сделать баннерные объявления с высоким CTR —- ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт по аренде спецтехники по Москве. Нужно настроить контекстную рекламу в Яндекс Директ, РСЯ, Гугл Адвордс пока только на 3 модели, запустить с тестированием Модели: автокран-вездеход 32 тонны, автокран-вездеход 40 ...Контекстная реклама54 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $7
Требуются постеры, на форум maultalk, оплата 30-500 рублей за пост, оплата зависит от уровня вашего аккаунта.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
запрещенная тематика, поэтому нужны гуру в этой теме, умеющие обходить баны Начните ответ с фразы «контекст» и укажите 1) примеры кому уже настраивали рк по крипте 2) диапазон цен при настройке рк ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика группы - туризм, путешествия, интересные, необычные события, редкие явления и прочее. Вот сама группа. У меня фантазии не хватает создать грамотный рекламный пост для размещения рекламы в других пабликах. Конкретного пожелания к оформлению рекламы ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно подобрать ключи для "Монокуляр Bushnell + часы Panerai luminor" .Жду предложенийКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен человек для настройки 1 рекламной компании в google adwords Регион Украина. Не дорого!Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Дорого дня. Необходимо настроить email кампании в sendpulse. Автоматические и триггерные рассылки. Для отбора, наличие кейсов обязательно.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт7 лет назад