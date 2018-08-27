Создать баннерную рекламу в Яндекс Директе по уже существующим РК

Доброго дня!

Создать баннерную рекламу на поиск в Яндекс Директе по уже существующим рекламным кампаниям, т.е. ключевики и минус слова собраны - задача сделать баннерные объявления с высоким CTR

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нужна баннерную реклама именно на поиске, не РСЯ

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самих картинок нет, нужно создавать, я могу предоставить только наше фото портфолио

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Предпочтение тем, кто сможет выполнить задачу в ближайшее время и за скромный бюджет.

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ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.

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Задача считается полностью выполненной когда рекламные кампании корректно настроены и прошли модерацию