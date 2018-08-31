Требуется Маркетолог, PR- менеджер (интернет), специалист по настройке контекстной рекламы (Яндекс директ, Google AdWords) и SMM (продвижение вконтакте, инстаграм, одноклассники, FaceBook), работа с vk и myTarget.

Обязанности:

- Разработка текстового содержания рекламных материалов (презентаций, листовок, брошюр, буклетов).Подготовка рекламных и PR-текстов (пресс-релизов, новостных сообщений).

- Написание seo текстов для корпоративного сайта.

- Разработка и написание контента для социальных сетей

- Анализ эффективности SMM-продвижения

- Создание и размещение качественного контента

- Анализ активности конкурентов

- Придумывать креативные идеи и интересные фишки

- Выстраивание партнерских программ в социальных сетях

- Повышение активности пользователей в сообществах

- Разработка PR- стратегии

- Ведение аккаунтов SMM ( vk.vom, facebook.com, instagram.com, youtube.com).

- Набор и управление аудиториями

- Информирование Sales Promotion и событиями компании через SMM LIVE видеотрансляции

- Таргетированная реклама в социальных сетях

- Привлечение целевой аудитории, увеличение количества посетителей, подписчиков, участников группы, увеличение узнаваемости бренда в социальных сетях

- Инициация и проведение PR - активностей, спец. проектов

ТРЕБОВАНИЕ

-Знание основ маркетинга и рекламы

-Владение графическими редакторами

-Высокая грамотност

-Способность к самостоятельной работе

-Наличие портфолио.

-Опыт работы более 2-ух лет в сфере маркетинга, PR обязателен!

-Опыт ситуативного копирайтинга

-Знание SMM - технологий,контекстная реклама

-Грамотная устная и письменная речь.

-Навыки работы с медиаконтентом в интернете

-Креативность, утонченный стиль

-Высокий уровень личной инициативности

-Знание SMM - технологий

-Навыки стратегического планирования, разработка стратегии продвижения сайтов/товара/услуги

-Разработка PR- стратегии

-Наличие успешных кейсов по привлечению органического трафика

-Знание Яндекс-Директ и Google

-Понимание медийной рекламы

-Желание вникать в цели бизнеса и участвовать в их достижении.

-Умение работать в графических редакторах приветствуется,(Corel, PS, Illustrator, знание 3D владение фото-видео редакторами)

КТО МЫ ТАКИЕ:

Компания LADYLOSK , на рынке с 2016 года, занимаемся профкосметикой и расходными материалами для салонов красоты и частных мастеров, есть учебный центр и салон красоты.

У нашей компании есть 1 полноценных сайт www.ladylosk.com и аккаунты в соц.сетях, которыми требуется управлять.

Ищем интернет-маркетолога, который выведет нас на другую орбиту!

Основное условие, чтобы взаимодействие было взаимовыгодным

Нам не интересно просто что-то делать ради дела, и Вы и мы работаем для результата