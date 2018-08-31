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МАРКЕТОЛОГ, PR-менеджер
Требуется Маркетолог, PR- менеджер (интернет), специалист по настройке контекстной рекламы (Яндекс директ, Google AdWords) и SMM (продвижение вконтакте, инстаграм, одноклассники, FaceBook), работа с vk и myTarget.
Обязанности:
- Разработка текстового содержания рекламных материалов (презентаций, листовок, брошюр, буклетов).Подготовка рекламных и PR-текстов (пресс-релизов, новостных сообщений).
- Написание seo текстов для корпоративного сайта.
- Разработка и написание контента для социальных сетей
- Анализ эффективности SMM-продвижения
- Создание и размещение качественного контента
- Анализ активности конкурентов
- Придумывать креативные идеи и интересные фишки
- Выстраивание партнерских программ в социальных сетях
- Повышение активности пользователей в сообществах
- Разработка PR- стратегии
- Ведение аккаунтов SMM ( vk.vom, facebook.com, instagram.com, youtube.com).
- Набор и управление аудиториями
- Информирование Sales Promotion и событиями компании через SMM LIVE видеотрансляции
- Таргетированная реклама в социальных сетях
- Привлечение целевой аудитории, увеличение количества посетителей, подписчиков, участников группы, увеличение узнаваемости бренда в социальных сетях
- Инициация и проведение PR - активностей, спец. проектов
ТРЕБОВАНИЕ
-Знание основ маркетинга и рекламы
-Владение графическими редакторами
-Высокая грамотност
-Способность к самостоятельной работе
-Наличие портфолио.
-Опыт работы более 2-ух лет в сфере маркетинга, PR обязателен!
-Опыт ситуативного копирайтинга
-Знание SMM - технологий,контекстная реклама
-Грамотная устная и письменная речь.
-Навыки работы с медиаконтентом в интернете
-Креативность, утонченный стиль
-Высокий уровень личной инициативности
-Знание SMM - технологий
-Навыки стратегического планирования, разработка стратегии продвижения сайтов/товара/услуги
-Разработка PR- стратегии
-Наличие успешных кейсов по привлечению органического трафика
-Знание Яндекс-Директ и Google
-Понимание медийной рекламы
-Желание вникать в цели бизнеса и участвовать в их достижении.
-Умение работать в графических редакторах приветствуется,(Corel, PS, Illustrator, знание 3D владение фото-видео редакторами)
КТО МЫ ТАКИЕ:
Компания LADYLOSK , на рынке с 2016 года, занимаемся профкосметикой и расходными материалами для салонов красоты и частных мастеров, есть учебный центр и салон красоты.
У нашей компании есть 1 полноценных сайт www.ladylosk.com и аккаунты в соц.сетях, которыми требуется управлять.
Ищем интернет-маркетолога, который выведет нас на другую орбиту!
Основное условие, чтобы взаимодействие было взаимовыгодным
Нам не интересно просто что-то делать ради дела, и Вы и мы работаем для результата
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