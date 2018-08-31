МАРКЕТОЛОГ, PR-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок382 просмотра

    Требуется Маркетолог, PR- менеджер (интернет), специалист по настройке контекстной рекламы (Яндекс директ, Google AdWords) и SMM (продвижение вконтакте, инстаграм, одноклассники, FaceBook), работа с vk и myTarget.     

Обязанности:

      - Разработка текстового содержания рекламных материалов (презентаций, листовок, брошюр, буклетов).Подготовка рекламных и PR-текстов (пресс-релизов, новостных сообщений).

      - Написание seo текстов для корпоративного сайта.

      - Разработка и написание контента для социальных сетей

      - Анализ эффективности SMM-продвижения

      - Создание и размещение качественного контента 

      - Анализ активности конкурентов

      - Придумывать креативные идеи и интересные фишки

      - Выстраивание партнерских программ в социальных сетях

      - Повышение активности пользователей в сообществах

      -  Разработка PR- стратегии 

      -  Ведение аккаунтов SMM ( vk.vom, facebook.com, instagram.com, youtube.com).

      -  Набор и управление аудиториями

      -  Информирование Sales Promotion и событиями компании через SMM LIVE видеотрансляции

      - Таргетированная реклама в социальных сетях

      - Привлечение целевой аудитории, увеличение количества посетителей, подписчиков, участников группы, увеличение узнаваемости бренда в социальных сетях

      - Инициация и проведение PR - активностей, спец. проектов

     ТРЕБОВАНИЕ

      -Знание основ маркетинга и рекламы

      -Владение графическими редакторами

      -Высокая грамотност

      -Способность к самостоятельной работе

      -Наличие портфолио.

      -Опыт работы более 2-ух лет в сфере маркетинга, PR обязателен! 

      -Опыт ситуативного копирайтинга

      -Знание SMM - технологий,контекстная реклама 

      -Грамотная устная и письменная речь.

      -Навыки работы с медиаконтентом в интернете

      -Креативность, утонченный стиль

      -Высокий уровень личной инициативности

      -Знание SMM - технологий 

      -Навыки стратегического планирования, разработка стратегии продвижения сайтов/товара/услуги

      -Разработка PR- стратегии

      -Наличие успешных кейсов по привлечению органического трафика

      -Знание Яндекс-Директ и Google

      -Понимание медийной рекламы 

      -Желание вникать в цели бизнеса и участвовать в их достижении. 

      -Умение работать в графических редакторах приветствуется,(Corel, PS, Illustrator, знание 3D владение фото-видео редакторами)   

КТО МЫ ТАКИЕ:

Компания LADYLOSK , на рынке с 2016 года, занимаемся профкосметикой и расходными материалами для салонов красоты и частных мастеров, есть учебный центр и салон красоты.

У нашей компании есть 1 полноценных сайт www.ladylosk.com и аккаунты в соц.сетях, которыми требуется управлять.

Ищем интернет-маркетолога, который выведет нас на другую орбиту!

Основное условие, чтобы взаимодействие было взаимовыгодным

Нам не интересно просто что-то делать ради дела, и Вы и мы работаем для результата

Google Ads
7 лет назад
dezin
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров