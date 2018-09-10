Настроить Рекламу - Яндекс РСЯ

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен48 заявок398 просмотров

Сделать яркую контекстную рекламу для компании РСЯ, Тематика детские праздники.

Должны быть:

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Семантика

Отрегулированы основные настройки

Сайт который будет рекламироваться: https://grandholidaykids.ru

7 лет назад
guest_14747090415875
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lelenaal2018
Елена 
62 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$1
3 дня
Елена прекрасный и чуткий специалист. Который прекрасно справился с поставленной задачей, всегда была на связи. Настроила мне компанию в максимально быстрые сроки и очень качественно. Спасибо Елене, за проделанную работу!
Хорошее сотрудничество. Все четко, ясно и понятно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lelenaal2018
Елена 
62 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад