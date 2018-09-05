Требуется настроить рекламную кампанию в Яндекс Директе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт116 заявок1185 просмотров

Требуется настроить рекламную компанию в Яндекс Директе, порядка 10-20 объявлений. 

Пожалуйста указывайте стоимость.         

7 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров