Настроить правильно гугл рекламу

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт22 заявки219 просмотров

прописать ключевые слова, таргетинг, пол, возраст и прочее. настроить бюджет и цену за клик.

7 лет назад
brand-land
Юлия 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров