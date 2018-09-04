на товары интернет магазина по кондиционерам. Желательно понимание специфики товаров и опыт работы с данной группой. Количество товаров- 1000. Жду ваших вопросов и предложений.
Настроить правильно гугл рекламу
прописать ключевые слова, таргетинг, пол, возраст и прочее. настроить бюджет и цену за клик.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама54 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Сделать яркую контекстную рекламу для компании РСЯ, Тематика детские праздники. Должны быть: Объявления Банеры Семантика Отрегулированы основные настройки Сайт который будет рекламироваться: https://grandholidaykids.ruКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется создать кампанию в яндекс директ для сайта рекламного агентства. Сами понимаете ищем лучших.Контекстная реклама52 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать рекламную кампанию в Яндекс.Директе на моём аккаунте. Рекламировать нужно вот этот сайт: https://otzvip.ru/about?utm_source=YandexDirect&utm_campaign={campaign_id}&utm_content={ad_id}&utm_term={keyword} Объявлений должно быть не меньше 100. Обязательное разделение на поиск и РСЯ. ...Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется Маркетолог, PR- менеджер (интернет), специалист по настройке контекстной рекламы (Яндекс директ, Google AdWords) и SMM (продвижение вконтакте, инстаграм, одноклассники, FaceBook), работа с vk и myTarget. Обязанности: ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание рекламной компании ПОИСК+КМС (тематика - мебель, ключи уже подобраны). Введение рекламной компании (минус слова, ставки, цели, корректировка объявления и тд). Нужен человек который доступен в рабочее время по мск, есть скайп+микрофон. ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется настройка контекстной рекламы финансовой витрины zaim-center.net в аккаунте GoogleAdWords От вас - стоимость вашей работы, минимальный рекламный бюджет в месяц. И другие условия, которые важны.Контекстная реклама18 заявокЗакрыт7 лет назад
Контекстная реклама , банерная реклама , ремаркетингКонтекстная реклама53 заявкиЗакрыт7 лет назад
Настроен Яндекс Маркет, нужно снизить стоимость обращения по рекламе.Контекстная реклама11 заявокЗакрыт7 лет назад
Настроить рекламную кампанию в Google AdWords с максимальной результативностьюКонтекстная реклама25 заявокЗакрыт7 лет назад