Яндекс директ настройка рекламной кампании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен34 заявки375 просмотров

Уже есть настроенные рекламные компании, но нужно сделать их более эффективней.

 

1. Грамотно настроить рекламную компанию  (на нашем аккаунте)

2. Отслеживать трафик и отключать не эффективные запросы

7 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$90
4 дня
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Заявки фрилансеров

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад