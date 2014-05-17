Требуются исполнители на автомобильный сайт

По запросам: ремонт автомобиля, ремонт и эксплуатация и тд

1 Регистрируемся на найденном ресурсе, с нормальным ником. Где требует подтверждение по мылу – подтверждаем, можно и немного инфу о себе заполнить.

2 Находить максимально подходящую по смыслу (страницы нашего сайта) и живую тему и оставляем в ней оп смыслу пост, в котором 1 раз упоминаем безанкорную ссылку на наш сайт.

На одном сайте можно оставить одну или 2 ссылке – и то 2 только если по смыслу верно все сделал и написал пост от себя какой то, мол: вот ребята по этой схеме у меня все получилось стачкой и тд и урл

Все такие сайты на которых регаешься – записывай данные в текстовик – будет нашей базой для раскрутки машины ком.

Ну и можно поновой проставлять посты но на другой теме и на другие ссылки. (только повторный прогон по цене в 10 руб за ресурс)

Цена простановки одного сообщения с нашей ссылкой – 15 рублей.

Отчет через неделю перепроверяется – и если ссылки удалили, значит минус с ЗП (этой же суммы 15 руб за пропащую ссылку)

Требования к сайтам – должны быть с посещалкой от 500 человек в сутки!

За крутые блоги/форумы, у которых посещалка большая и тиц с пр, цена за такую ссылку 25 руб.