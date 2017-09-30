Анализ данных.

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Закрыт4 заявки298 просмотров

Здравствуйте.

Для выполнения проекта требуется специалист по математическим методам, с хорошими знаниями аналитического и статистического ПО (умеющий применять эти знания для различных задач).

8 лет назад
freeworkstudio
Оксана 
42 года
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров