Анализ данных.

Нужно решить 6 контрольных, задания не сложные, для 1 курса университета по предмету математика и информатика. Https://yadi.sk/d/xLhi3yaN3NU64J ссылка на методичку, программу, сами задания и те же контрольные другого варианта, выполненные (чтобы знать, как оформлять)