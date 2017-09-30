Искусственный интеллект. Разбить заданный граф на блоки.

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Дано: неориентированный граф, заданный в виде перечня ребер. Учесть, что задание ребра может быть выполнено двумя способами - а-в или в-а. Выполнить задание только на основании обработки исходного графа, не используя дополнительные структуры представления графа, такие как матрица инциденций etc. 

Задание: Разбить заданный граф на блоки.

8 лет назад
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