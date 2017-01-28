Контрольная работа по логистике.

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ДИСЦИПЛИНА * Методология исследовательской деятельности в логистике

ТЕМА РАБОТЫ * Согласно методическим рекомендациям

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * Согласно мет рекомендациям

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70%

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ РАБОТЫ 28.01.2017

ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Контрольную делать для машиностроительной отрасли завод АО

Красмаш. Номер варианта 009.Тема контрольной.Технологии управления

транспортно-складской логистикой производственной системы

машиностроительного предприятия Требуется доклад

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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