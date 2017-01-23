Математика (Зачет с оценкой)

Всем привет!

Мне необходимо сдать зачет по математике.

Математика первого курса менеджмента. Думаю, что это высшая математика, потому что мне в ней сложно разобраться, а точнее нету времени. В задании осталась только одна попытка на зачет.

Условия:

1. Задание должно быть выполнено сегодня. (на задание есть 2 часа, 30 вопросов)

2. У Вас должен быть Team Viewer, для удаленной работы.

3. 100-90 отлично - 1000 руб., 89-70 хорошо - 800 руб., 69-50 удовлетворительно - 500 руб.