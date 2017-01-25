Контрольная работа Информатика и Информационные технологии

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Закрыт2 заявки138 просмотров

контрольная работа по Информатика и Информационные технологиинформатика и информационные технологии в проф деятельности 

дисциплина – Информатика и информационные технологии в проф деятельности 

тема –  

количество страниц – 15 

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 25.01.2017 

дополнительная информация – вариант 4

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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