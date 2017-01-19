3 лабораторные работы с полным оформлением по методичке (примеры есть) 5$ за три лабы.
Начертательная геометрия.
Заполнить Рабочую тетрадь согласно указанным требованиям.
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