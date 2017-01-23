Срочно! Статья по Технологии строительного производства

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Закрыт1 заявка151 просмотр

ДИСЦИПЛИНА * Технологии строительного производства  

ТЕМА РАБОТЫ * Тему нужно придумать оригинальную , может быть эта "Наноматериалы и нанотехнологии для повышения энергоэффективности зданий и сооружений" 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 7  

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt  

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70%  

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ  

РАБОТЫ 23.01.2017  

ПОЖЕЛАНИЯ И  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Требования к статье указаны по ссылке: aspirans.com/nauchnye-sta... napisanie-i-trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak#/ Обязательно нужно все учесть! Статья должна выглядеть примерно также, как в примере: cyberleninka.ru/article/n... Тему нужно будет со мной согласовать перед написанием статьи! Примерные темы: – новый тип мусоропровода – особые лестницы

Написание статей
8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров