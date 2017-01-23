Срочно! Статья по Технологии строительного производства

ДИСЦИПЛИНА * Технологии строительного производства

ТЕМА РАБОТЫ * Тему нужно придумать оригинальную , может быть эта "Наноматериалы и нанотехнологии для повышения энергоэффективности зданий и сооружений"

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 7

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70%

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ

РАБОТЫ 23.01.2017

ПОЖЕЛАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Требования к статье указаны по ссылке: aspirans.com/nauchnye-sta... napisanie-i-trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak#/ Обязательно нужно все учесть! Статья должна выглядеть примерно также, как в примере: cyberleninka.ru/article/n... Тему нужно будет со мной согласовать перед написанием статьи! Примерные темы: – новый тип мусоропровода – особые лестницы