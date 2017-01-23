3 лабораторные работы с полным оформлением по методичке (примеры есть) 5$ за три лабы.
Срочно! Статья по Технологии строительного производства
ДИСЦИПЛИНА * Технологии строительного производства
ТЕМА РАБОТЫ * Тему нужно придумать оригинальную , может быть эта "Наноматериалы и нанотехнологии для повышения энергоэффективности зданий и сооружений"
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 7
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70%
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ
РАБОТЫ 23.01.2017
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Требования к статье указаны по ссылке: aspirans.com/nauchnye-sta... napisanie-i-trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak#/ Обязательно нужно все учесть! Статья должна выглядеть примерно также, как в примере: cyberleninka.ru/article/n... Тему нужно будет со мной согласовать перед написанием статьи! Примерные темы: – новый тип мусоропровода – особые лестницы
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