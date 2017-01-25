Контрольная работа по Основы информационной безопасности

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт5 заявок204 просмотра

контрольная работа по Основы информационной безопасности 

дисциплина – Основы информационной безопасности 

тема – Основы информационной безопасности 

количество страниц – 12-15 

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 25.01.2017 

дополнительная информация – вариант 4

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров