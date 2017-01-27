Геодезия произвести расчеты

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен1 заявка105 просмотров

Добрый день.

Есть задание по геодезии, есть решение к нему.

Необходимо перенести данное решение и заполнить 4 бланка

1. Бланк №2 (журнал технического нивелирования) 

2. Бланк №3 (журнал тахеометрической съёмки) 

3. Бланк №4 (ведомость вычисления координат пунктов теодолитного хода) 

4. Бланк №5 (ведомость углов поворота, кривых и прямых)

Задание + решение и бланки вышлю в ЛС.

8 лет назад
Percys
Игорь 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

marypopbukanova
Мария 
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$25
3 дня
Мария, очень быстро и качественно выполнила работу по "Геодезии". Бонусом переделала весь чертеж, добавила на него всю необходимую информацию. Очень рекомендую данного исполнителя, буду обращаться к ней еще. Спасибо.
Отличный заказчик. Проблем с постановкой задачи и оплатой не возникло.

Заявки фрилансеров

marypopbukanova
Мария 
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад