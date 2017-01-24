ТЕСТ по Электротехнике

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен2 заявки144 просмотра

В тесте нужно выполнить 14 заданий

8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Galinka_68
Галина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Тест решили на отлично! Очень приятно сотрудничать. Большое спасибо!
Благодарю за приятное сотрудничество! Буду рада поработать с Вами еще.

Заявки фрилансеров

Galinka_68
Галина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад