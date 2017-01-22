В тесте нужно выполнить 14 заданий
Контрольная работа по физике
Необходимо сделать12 заданий: 119,129,139,149,159,169,219,229,239,249,259,269 до вечера 24.01.2017 При оформлении нужно подробно расписать действия, о цене договоримся.
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