Решение задачи!

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Необходимо решить задачу

Генератор импульсных токов ГИТ состоит из двадцатиконденсаторов типа ИМ-50-3. Емкость каждого конденсатора 3 мкф, рабочее

напряжение 50 кв. Определить критическое сопротивление разрядной схемы и

амплитуду тока апериодической волны, если индуктивность контура 60 мкгн.

8 лет назад
Kerlja
Кирилл 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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