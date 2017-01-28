Срочно! Контрольная по по начертательной геометрии

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Закрыт2 заявки189 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * по начертательной геометрии, на формате а4. 

ТЕМА РАБОТЫ * по начертательной графике, на формате а4. 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 3 листа 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ - 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 28.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3 задачи по начертательной геометрии выполнить на 3-х листах А4(2 листа по 2 ,1 лист -1), методичка на почту с файлом 10-14

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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