Нужно сделать пару работ, которые нужно сдать 9,14,16,19 сентября!

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
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1.Составить программу линейной структуры, разветвляющейся структуры, циклической структуры.

2.Определить основные элементы языка, структуру программы, оператора и операции, управляющие структуры, данных, файла, классы памяти.

3.Изучить объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов

их свойства и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения

4.Создать учебный проект по теме "Информатика"

Нужно все сделать в VS

Спасибо.

3 года назад
guest_16625796161722
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Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
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