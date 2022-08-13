Тест из трех заданий. На решение дается 1 час 15 минут

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт2 заявки349 просмотров

прикладываю пример с переводом.

тест на английском языке, вам переводить или вы сами поймете?

стоимость и версия матлаба?

3 года назад
nuvlad1
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