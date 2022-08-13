Требуется исполнение онлайн-контрольной по гуманитарным и техническим дисциплинам. Необходимо знание немецкого или английского языка. Оплата от 50 евро в час.
Тест из трех заданий. На решение дается 1 час 15 минут
прикладываю пример с переводом.
тест на английском языке, вам переводить или вы сами поймете?
стоимость и версия матлаба?
Заявки фрилансеров
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