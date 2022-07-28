Решить примеры по математике, физике и химии

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт9 заявок520 просмотров

прикладываю примеры (это для поступления в институт).

Решение изложить в удобном для исполнителя формате, т.е. сканы на листе бумаги, или в программах подобных MathType с экспортом в PDF к примеру или в Word.

3 года назад
ass016
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