Помощь по экзамену 25 числа в первую половину дня, Java

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Закрыт3 заявки328 просмотров

Решение небольшой задачи по типу работы с файлами, сортировки, обработка исключений, очереди, массивы и т.д. Решить нужно в понедельник 25 июля за час в 10:00 мск либо в 13:00 мск (точное время скажу 24 июля). Примерные задачи могу скинуть.

Java
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funnat
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