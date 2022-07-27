Потрібно розв'язати контрольну роботу з теорії електричних кіл, включаючи завдання та тести. Час виконання - завтра з 12:10 до 13:10. Очікується якісне виконання завдань.
Дз c++ для студента 1го курса
до 10го августа(не жесткий дедлайн) нужно разработать и сдать под ключь с +- обьяснением
-Класс: Односвязный упорядоченный список.
-Реализуйте структуру данных «ограниченный» стек:
-Реализовать структуру данных бинарное дерево поиска
-Реализуйте структуру данных «кольцевая» очередь
по ходу выполнения(не в последний день) жду ход работы. при отклике первой строчкой пишите ответ на пример 16+1-7(капча)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется специалист для помощи в прохождении теста по знанию Excel. Тест состоит из 15 вопросов и должен быть выполнен за 45 минут. Ищем опытного фрилансера, который поможет разобраться с заданиями и ответами.Контрольные, Задачи и Тесты26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить домашнее задание в Figma для онлайн школы, включая контрольные, задачи и тесты. Рабочий документ предоставлен, дедлайн - 15 число. Задание нужно завершить в кратчайшие сроки из-за нехватки времени.Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в решении задач по физике в режиме реального времени. Задание нужно выполнить 15 июля за 90 минут. Участие в тесте онлайн.Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в выполнении домашнего задания по информационной безопасности. Необходимо поднять сервер на Ubuntu, установить веб-сервер и настроить OpenSSH 7.4. Также нужно найти уязвимость в данном SSH-сервисе и получить доступ, используя exploit. Подходящие методы и решения для успешного выполнения задания необходимы.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо написать эссе на 2 страницы, посвященное анализу импортозависимости оборудования для газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и рискам, связанным с обеспечением бесперебойных поставок. Также требуется рассмотреть возможные аналоги данного оборудования.Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $60
Требуется решить контрольные задачи и тесты по C++ в срочном порядке. Задачи должны быть выполнены сегодня. Ожидается качественное и быстрое решение.Контрольные, Задачи и Тесты18 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется решить контрольную работу по Java на украинском языке. Можно написать на русском и затем перевести. Оплата возможна через Weblancer или переводом на карту любой страны СНГ.Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить задание по теме 'Основы информационной безопасности', включая контрольные, задачи и тесты. Срок выполнения - 10 дней. Ожидается качественное и полное выполнение всех требований задания.Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт3 года назад