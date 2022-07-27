Дз c++ для студента 1го курса

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен1 заявка579 просмотров

до 10го августа(не жесткий дедлайн) нужно разработать и сдать под ключь с +- обьяснением

-Класс: Односвязный упорядоченный список.

-Реализуйте структуру данных «ограниченный» стек:

-Реализовать структуру данных бинарное дерево поиска

-Реализуйте структуру данных «кольцевая» очередь

по ходу выполнения(не в последний день) жду ход работы. при отклике первой строчкой пишите ответ на пример 16+1-7(капча)

3 года назад
vano03voin
Иван 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kirigaua
Влад 
22 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$100
3 дня
работник о котором можно мечтать, занает что делает и обожает коментарии к коду(естественно это плюс). (принимает оплату в долларах по курсу веблансера а не в долларах москвы, сам попался)
Все было быстро и с нормальным условием!

Заявки фрилансеров

kirigaua
Влад 
22 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад