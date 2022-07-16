Тест по excel

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Закрыт26 заявок934 просмотра

Требуется помощь при прохождении теста по знанию excel.

15 вопросов, 45 минут.

3 года назад
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