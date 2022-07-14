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  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт4 заявки608 просмотров

Учусь на курсах, паралельно работаю, дедлайн 15го числа ничего не успеваю. нуно сдать это задание, рабочий документ есть нужно просто выполнить все задания которын указаны, у меня просто нет времении

Figma
3 года назад
guest_16578122741101
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Заявки фрилансеров

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