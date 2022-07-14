Требуется помощь в решении задач по физике в режиме реального времени. Задание нужно выполнить 15 июля за 90 минут. Участие в тесте онлайн.
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Учусь на курсах, паралельно работаю, дедлайн 15го числа ничего не успеваю. нуно сдать это задание, рабочий документ есть нужно просто выполнить все задания которын указаны, у меня просто нет времении
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