Написать код в матлаб и решить задание

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Закрыт1 заявка290 просмотров

Нужно решить задание сделать к нему отчет в ворде как указано в файле с заданием, написать код в матлаб ,доп файлы предоставлю. Задание нужно сделать в указание сроки 

3 года назад
guest_16587793622081
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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