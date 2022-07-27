Требуется написать код в MATLAB и подготовить отчет в формате Word согласно заданию. Дополнительные файлы будут предоставлены. Выполнение задачи должно быть завершено в указанные сроки.
Создание бизнес плана
Для участия конкурса для социального проекта требуется бизнес план.кто готов и имеет опыт,прошу откликнуться.времени всего три дня
Заявки фрилансеров
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