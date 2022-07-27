Создание бизнес плана

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт2 заявки390 просмотров

Для участия конкурса для социального проекта требуется бизнес план.кто готов и имеет опыт,прошу откликнуться.времени всего три дня

3 года назад
guest_1658893553999
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
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3 года назад
3 года назад
Мерген
 
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3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад