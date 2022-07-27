Задание для университета

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка319 просмотров

Добрый вечер. Необходимо сделать задание по бухучету для университета в прикрепленном файле. 

3 года назад
guest_16596561647035
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад