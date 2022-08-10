Создание постов для Telegram-канала, направленных на повышение доверия аудитории и демонстрацию компетентности в олимпиадах. Ожидается использование историй и отзывов, а также анализ недавних новостей. Стиль текста должен быть четким и информативным, с акцентом на практические примеры и успешные кейсы.
Решение экзамена (олимпиадные задачки)
Необходимо решить задачи для экзамена (количество задач точно не знаю, но дается 4 часа). По цене открыт к предложениям. Примеры задач в приложении
Заявки фрилансеров
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