Посты для канала тг

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Закрыт5 заявок378 просмотров

Составление КП и написание постов для канала в телеграм t.me/olimp_way

Вкратце:

Помогаем поступать на бюджет в топ вузы рф, без ЕГЭ, по олимпиаде. Школьник пишет с нашей помощью одну олимпиаду, получает на ней диплом, попадает автоматически на бюджет в любой вуз.

Занимаемся этим третий год, помогли поступить 70+ ребятам (практически всем обратившимся к нам). Основная деятельность ведётся в тг канале. Так же есть сайт olimpberry.ru

Задача постов в тг канал - повысить доверие от аудитории и показать нашу компетентность в олимпиадах. Вопрос с доверием предлагаю закрывать через посты-истории (разные нетипичные ситуации и как наша команда их решала). Так же интересно услышать мнение Исполнителя по этому поводу. Показать экспертность можно стандартными методами - отзывы и посты на тему недавних новостей. Это чисто мое видение, что можно улучшить. Открыт к новым предложениям и гипотезам от вас!)) В целом, хочется сделать стиль приближенный к каналу https://t.me/ob_nal, т.е. писать четкими формулировками и по существу.

Написание постов
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