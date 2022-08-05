Требуется помощь в решении задач по Java на экзамене 25 июля. Задачи будут связаны с работой с файлами, сортировкой, обработкой исключений и массивами. Решение нужно предоставить в понедельник в 10:00 или 13:00 мск. Примеры задач могут быть предоставлены.