Экзаменационный билет

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт4 заявки461 просмотр

Здравствуйте, нужно выполнить экзаменационный билет до вечера.

Файл будет прикреплён ниже.

1 вопрос делать не надо.

Вопрос 2. Рассказ о себе и своей будущей научной работе. Делаем на 3-4 небольших предложения.

3 года назад
EfficientJudge
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