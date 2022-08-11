Экзаменационная работа на онлайн курсе.

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт4 заявки277 просмотров

Все очень просто. Нужно сделать легчайший проект, который входит у контрольную работу по курсу веб разработки для начинающих. Все полностью на ваше усмотрение, каких любо требования по темам и пожеланиям по самой работе нет.

3 года назад
guest_1660201476234
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Заявки фрилансеров

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