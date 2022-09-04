Проверка заданий курса по тестированию

Ищем человека на проверку заданий образовательного курса по тестированию. Проверять надо будет в течение следующих 3 месяцев с возможностью дальнейшего сотрудничества. Проверяющий должен владеть навыками тестировщика.

Задача заключается в проверке выполнения заданий образовательного курса и формировании обратной связи ученикам по результатам проверки.

Мы не требуем опыт работы в production разработке или в образовательной сфере (но это будет большим плюсом). Достаточно уверенного знания принципов тестирования и умения дать развернутую обратную связь по решению.

Примеры заданий доступны по ссылке.

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