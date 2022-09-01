Проверка заданий курса по бизнес-аналитике

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Закрыт3 заявки459 просмотров

Ищем человека на проверку заданий образовательного курса по бизнес-аналитике. Проверять надо будет в течение следующих 3 месяцев с возможностью дальнейшего сотрудничества. Проверяющий должен владеть навыками бизнес-аналитика.

Задача заключается в проверке выполнения заданий образовательного курса и формировании обратной связи ученикам по результатам проверки. Перед каждым заданием есть лекция, с которой можно ознакомиться. Поэтому разобраться в корректности ответов учеников и оставить обратную связь не составит труда.

Мы не требуем опыт работы в образовательной сфере (но это будет большим плюсом). Достаточно понимания логических процессов и умения дать развернутую обратную связь по решению.

Прикладываем задание и ответ к нему для понимания.

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