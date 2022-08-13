Ищем специалиста для проверки заданий образовательного курса по бизнес-аналитике на протяжении 3 месяцев. Необходимо умение давать развернутую обратную связь и понимание логических процессов. Опыт в образовании не обязателен, но будет преимуществом. Задача включает проверку выполнения заданий и анализ материалов лекций.