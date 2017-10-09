Теоретическая механика ( 2 задачи)

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Добрый день.

Необходимо решить 2 задачи по теоретической механике.

Методичка во вложении.

Задачи D3 и D4, номер варианта по 2 последим цифрам зачетки - "27"

8 лет назад
Percys
Игорь 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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