Теоретическая механика (несколько задач)

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Закрыт4 заявки189 просмотров

Добрый день!

Необходимо решить несколько задач по Теоретической механике. 

Преподаватель принципиальный уже несколько раз приносил решенные задачи, говорит решены не верно.

вышлю условия, и если нужно, то варианты решенных задач.

8 лет назад
Percys
Игорь 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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