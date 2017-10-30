Здравствуйте! Нужна работа для ученика 2 класса. Пишите, есть ли у Вас опыт в написании исследовательских.
Теоретическая механика (несколько задач)
Добрый день!
Необходимо решить несколько задач по Теоретической механике.
Преподаватель принципиальный уже несколько раз приносил решенные задачи, говорит решены не верно.
вышлю условия, и если нужно, то варианты решенных задач.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты12 заявокЗакрыт7 лет назад
20 вариант. установите пожалуйста цену и срок выполненияЗакрыт7 лет назад
- $3
Решить контрольную роботу по математике за 6 класс/ С объяснениямиКонтрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно замоделировать три задачи по физике 1) Песочные часы. И построение графика веса песочных часов от времени 2) Моделирование сыпучих материалов. Когда мы сыпем песок, то он образует горку.Собственно, интересует форма этой горки ...Закрыт7 лет назад
необходимо сделать задания 2, 5, 6, 7 смотрите вложение. работа нужна завтраКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Нужно решить тест по русскому языку из 40 вопросов, необходимо правильно ответить на 28 минимум. Тест очень обширный, необходимо знать, что такое сложносочиненные/сложноподчиненные предложения, типы связи, и т.д. и т.п. В общем достаточно хорошо разбираться ...Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен8 лет назад
Контрольная по психологии. Тема на выбор из 7 тем. Контрольная из двух частей.Объем 15-20 страниц.Срок 24.10.17. Шрифт 12 --пример оформления это контрольная по общей психологии. задание в п 5.2.3. ...Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $27
1)Новые формы межевого и технического планов(пример)-желательно карта плана 2017 год 2)Кто этим занимается,где используется,кто выдает и зачем. 3)описание, т.е в связи с чем произошли изменения. надо 10 приложений. в помощь ФЗ 218 ...Закрыт7 лет назад
- $16
Задание заключается в выполнении домашнего задания для он-лайн университета на английском языке, по таким предметам как: Principles of Finance и Statistical Business Analyses. Требуется выполнить по заданию для каждого из предметов и разместить работу на ...Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для учебного проекта надо написать цикл статей по химии ТЗ Писать отдельные статьи по типу - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-glicerina/ и http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-alkenov/ Тематика статей - гидролиз, степени окисления, хим реакции и ...Контрольные, Задачи и Тесты6 заявокЗакрыт7 лет назад