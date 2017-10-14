Написание теор статей по химии

Для учебного проекта надо написать цикл статей по химии

ТЗ

Писать отдельные статьи по типу - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-glicerina/ и http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-alkenov/

Тематика статей - гидролиз, степени окисления, хим реакции и др темы из школьного и вузовского курсов

Статья должна:

1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку

2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос пользователя. Можно давать ссылки на похожие темы, которые уже есть на сайте

3) Быть уникальной с точки зрения ПС, уникально от 80% То есть, не быть скопированной с др сайта.

4) Длина статьи 4000 збп

Примеры тем статей:

- гидролиз солей

- валентность хлора

В ответите сразу пишите свой возраст, образование и цену 1000 збп!